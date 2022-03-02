بليحق: باشاغا ووزراء حكومته يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب غدًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ستؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان غدًا الخميس.

وقال بليحق، إن أعضاء الحكومة سيؤدون اليمين الدستورية في جلسة مخصصة لذلك بمقر مجلس النواب في طبرق غدًا الخميس، الثانية عشرة ظهرًا.

وأمس الثلاثاء، منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة بـ92 صوتًا، في الجلسة التي عُقدت في طبرق. ومن جانبها اتهمت حكومة الوحدة الوطنية رئاسة المجلس بـ«التزوير»، مؤكدة أنها مستمرة في عملها.

- باشاغا يعلن تأدية حكومته اليمين القانونية أمام مجلس النواب غدًا

- الدبيبة يلقي كلمة إلى الشعب في السابعة مساء

- حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

- باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)

- مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)

- حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها

لكن باشاغا وصف عملية منح الثقة بأنها جرت «بطريقة واضحة وشفافة وعلنية»، مضيفًا في كلمة مصورة عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه يسعى إلى «المصالحة والمشاركة والاستقرار»، مشددًا على أنه لم يأتِ «للانتقام وتصفية الحسابات، بل من أجل البناء».

فيما يلقي رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، كلمة مساء الأربعاء، من المتوقع أن يعلن فيها موقفه من تصويت مجلس النواب على تشكيل «حكومة الاستقرار الوطني» برئاسة فتحي باشاغا.