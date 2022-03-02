Atwasat

الدبيبة يلقي كلمة إلى الشعب في السابعة مساء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 01:57 مساء
الدبيبة يلقي كلمة إلى الشعب في السابعة مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يلقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة كلمة مساء الأربعاء، من المتوقع أن يعلن فيها موقفه من تصويت مجلس النواب على تشكيل «حكومة الاستقرار الوطني» برئاسة فتحي باشاغا.

وجاء في تنويه نشرته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك» أن الدبيبة «سيوجه كلمة إلى الشعب الليبي الساعة السابعة مساء» دون الإشارة إلى أية تفاصيل.

حكومة الوحدة ترفض تسليم السلطة.. وتتهم مجلس النواب بـ«التزوير»
وتعد هذه أول كلمة للدبيبة بعد تصويت مجلس النواب على حكومة باشاغا، لكن حكومته أصدرت مساء أمس بيانين متتاليين اتهمت في الأول، رئاسة مجلس النواب بـ«انتهاج التزوير»، في منح الثقة لحكومة باشاغا.

ولفتت إلى تصريحات عدد من أعضاء مجلس النواب، بعدم وجودهم في طبرق رغم احتسابهم ضمن العد في جلسة منح الثقة، «التي لم تبلغ النصاب أساسًا».

- حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها
- حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
- باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)
- مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)

بينما أكدت في البيان الثاني استمرارها «في أعمالها بشكل اعتيادي»، وأنها ستواصل «مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل»، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف.

وقالت الحكومة، إنها «ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجومًا ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية»، مضيفة أنها «ستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق القانون، وبمحاسبة كل مَن يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟

بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين

زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية
(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا

المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)

باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها ...
حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها

حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها
مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)

مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)
بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية

شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية
تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا

تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا
فخار لا يكسر بعضه

فخار لا يكسر بعضه
رئيس لجنة متابعة المخابز: أزمة الدقيق مفتعلة.. والمخزون يكفي لمدة عام (فيديو)

رئيس لجنة متابعة المخابز: أزمة الدقيق مفتعلة.. والمخزون يكفي لمدة عام (فيديو)
كاركاتير خيري - المربوعة!

كاركاتير خيري - المربوعة!
بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني

بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحذير من احتواء حليب أطفال على جرثومة وبكتيريا
تحذير من احتواء حليب أطفال على جرثومة وبكتيريا
مراكز العزل تستقبل 22 مصابا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 7 حالات
مراكز العزل تستقبل 22 مصابا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 7 ...
المنقوش في سلوفاكيا لمتابعة إجلاء الليبيين من أوكرانيا
المنقوش في سلوفاكيا لمتابعة إجلاء الليبيين من أوكرانيا
السوق الموازية: الدولار يرتفع أمام الدينار
السوق الموازية: الدولار يرتفع أمام الدينار
الدبيبة يلقي كلمة إلى الشعب في السابعة مساء
الدبيبة يلقي كلمة إلى الشعب في السابعة مساء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
المزيد
باشاغا: هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك للقانون الدولي.. وليبيا ملتزمة باستقرار مصادر الطاقة في المتوسط
باشاغا: هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك للقانون الدولي.. ......
تعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمم المتحدة تدعو إلى «الشفافية» وتجنب «التحريض»
تعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمم المتحدة تدعو إلى ......
رئيس لجنة متابعة المخابز يكشف مقترحات لضبط سعر الخبز
رئيس لجنة متابعة المخابز يكشف مقترحات لضبط سعر الخبز...
الدبيبة يلقي كلمة إلى الشعب في السابعة مساء
الدبيبة يلقي كلمة إلى الشعب في السابعة مساء...
السوق الموازية: الدولار يرتفع أمام الدينار
السوق الموازية: الدولار يرتفع أمام الدينار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط