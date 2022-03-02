الدبيبة يلقي كلمة إلى الشعب في السابعة مساء

القاهرة - بوابة الوسط

يلقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة كلمة مساء الأربعاء، من المتوقع أن يعلن فيها موقفه من تصويت مجلس النواب على تشكيل «حكومة الاستقرار الوطني» برئاسة فتحي باشاغا.

وجاء في تنويه نشرته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك» أن الدبيبة «سيوجه كلمة إلى الشعب الليبي الساعة السابعة مساء» دون الإشارة إلى أية تفاصيل.

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وتعد هذه أول كلمة للدبيبة بعد تصويت مجلس النواب على حكومة باشاغا، لكن حكومته أصدرت مساء أمس بيانين متتاليين اتهمت في الأول، رئاسة مجلس النواب بـ«انتهاج التزوير»، في منح الثقة لحكومة باشاغا.

ولفتت إلى تصريحات عدد من أعضاء مجلس النواب، بعدم وجودهم في طبرق رغم احتسابهم ضمن العد في جلسة منح الثقة، «التي لم تبلغ النصاب أساسًا».

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بينما أكدت في البيان الثاني استمرارها «في أعمالها بشكل اعتيادي»، وأنها ستواصل «مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل»، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف.

وقالت الحكومة، إنها «ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجومًا ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية»، مضيفة أنها «ستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق القانون، وبمحاسبة كل مَن يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين».