Atwasat

دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 03:14 مساء
دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد بما في ذلك ليبيا، وأضاف أن تعيين واختيار رئيس وزراء مكلف هو قرار سيادي يتخذ وفق القوانين والإجراءات الليبية، مشيرًا إلى أن «هناك رئيس وزراء حالي هو السيد الدبيبة».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دوغاريك، أمس الجمعة، تعليقًا على اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة يوم الخميس الماضي.

الأمم المتحدة تدعم عملية سياسية يقودها الليبيون
وأوضح الناطق باسم الأمين العام أن الأمم المتحدة «تدعم عملية سياسية يقودها ويملكها ليبيون وهي على استعداد لتقديم المساعدة لهذه الجهود».

وأضاف: لقد «لاحظنا أن المؤسسات الليبية ذات الصلة قد صوتت لشخص آخر ليكون رئيسا للوزراء»، والذي يقال إنه سيشكل حكومة في الأسابيع المقبلة، تلك الحكومة يجب أن يصادق عليها مجلس النواب».

- غوتيريس يذكر المؤسسات الليبية بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت
- السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا
- السفارة البريطانية: حماية الاستقرار في ليبيا «أولوية قصوى»
- باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

الانتخابات أولوية أممية
وأشار دوغاريك إلى أن «الأمين العام ركز على العملية الجارية وذكًر القادة والمؤسسات الليبية للتصرف بطريقة شفافة والحفاظ على مصالح الشعب الليبي لا سيما هؤلاء الـ2.8 مليون ليبي خرجوا بالفعل وسجلوا أسماءهم للتصويت».

وفيما يخص المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، قال الناطق الأممي: «ستيفاني موجودة على الأرض وتتحدث إلى الكثير من الناس». وتابع: «نحن هناك بناء على تفويض من مجلس الأمن لمساعدة المؤسسات على التوحيد، لمساعدة القيادة الليبية على تنظيم الانتخابات، حيث كانت هناك خطوات إلى الأمام، وخطوات إلى الوراء».

وقال إن الرسالة التي يبعث بها إلى القيادة الليبية هي «وضع مصلحة الشعب الليبي في الاعتبار وبذل قصارى جهدها لتنظيم الانتخابات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»
السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا «كأولوية مطلقة»

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا ...
بيع أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم بـ 4.28 ملايين دولار

بيع أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم بـ 4.28 ملايين دولار
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب

«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب
سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد

سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»

بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»
المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»

المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»
جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح

جريدة «الوسط»: حضور عسكري يزيد مخاوف العودة إلى مربع السلاح
«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»

«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا

إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا
في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي

في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي
الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا

الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى

مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكومة: مستمرون بجميع الوزراء ونمارس العمل بشكل اعتيادي
الحكومة: مستمرون بجميع الوزراء ونمارس العمل بشكل اعتيادي
الغاز الليبي هدف لـ«أوروبا» حال توقف الإمدادات الروسية
الغاز الليبي هدف لـ«أوروبا» حال توقف الإمدادات الروسية
خبير اقتصادي: شرطان لنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 54%
خبير اقتصادي: شرطان لنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 54%
ارتفاع الذهب واستقرار العملات الدولية بالسوق الموازية
ارتفاع الذهب واستقرار العملات الدولية بالسوق الموازية
الدبيبة يشارك في ملتقى «أعيان وحكماء الساحل الغربي والجبل للمصالحة»
الدبيبة يشارك في ملتقى «أعيان وحكماء الساحل الغربي والجبل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد
دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم ......
الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير
الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير...
السفارة البريطانية: حماية الاستقرار في ليبيا «أولوية قصوى»
السفارة البريطانية: حماية الاستقرار في ليبيا «أولوية قصوى»...
الدبيبة يشارك في ملتقى «أعيان وحكماء الساحل الغربي والجبل للمصالحة»
الدبيبة يشارك في ملتقى «أعيان وحكماء الساحل الغربي والجبل ......
ارتفاع الذهب واستقرار العملات الدولية بالسوق الموازية
ارتفاع الذهب واستقرار العملات الدولية بالسوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط