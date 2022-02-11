السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إنها تؤيد «نؤيد رسالة الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس) بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات» في ليبيا وفق تغريدة قصيرة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «جميع الأطراف والمؤسسات (في ليبيا) إلى الاستمرار في ضمان اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية» تعليقا على توافق مجلس النواب والدولة على تكليف رئيس وزراء جديد وإقرار التعديل الدستوري.

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ودعا غوتيريس في بيان وزعه الناطق باسم «جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى». مشيرا إلى أنه «يتابع عن كثب الوضع في ليبيا. وقد أُحيط علما بالتصويت الذي جرى يوم الخميس، 10 فبراير، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مسارا لعملية مراجعة مشروع الدستور للعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أُحيط علما بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد».