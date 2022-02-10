الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

في أول رد من الأمم المتحدة على التطورات السياسية الجارية في ليبيا، أعلنت المنظمة الدولية، مساء الخميس، استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس للوزراء في ليبيا، على ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، للصحفيين في نيويورك إن «المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبدالحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا»، وذلك بعدما عيّن مجلس النواب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة والمرشح الرئاسي السابق فتحي باغاشا رئيسا جديدا للحكومة.

وسئل دوغاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليوم، عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب بـ«نعم»، منوها إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، تجري مشاروات مع الأطراف الليبية لاستيضاح موقف.

وتابع: «لقد رأينا تقارير عن تعيين رئيس وزراء آخر. هذا جزء من مشاورات ستيفاني وليامز المستمرة. إن موقفنا الذي أشرت إليه بوضوح شديد أمس لم يتغير. إنها على الأرض تحاول جمع مزيد التفاصيل، وتحاول إبقاء العملية مستمرة».