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باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 07:48 مساء
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال فتحي باشاغا، المكلف من مجلس النواب لرئاسة الحكومة الجديدة، إنه كان يأمل في لعب دور قيادي في ليبيا من خلال الانتخابات الرئاسية، وإن قبوله بالمنصب جاء «للتكيف وإنشاء مسارات جديدة مع تعثر المسارات الأصلية»، في إشارة إلى عدم إتمام الانتخابات التي كان مقررا لها 24 ديسمبر الماضي.

وأضاف باشاغا في مقال بجريدة «واشنطن بوست»، نشرته اليوم الخميس، أنه سيقدم الحكومة الجديدة خلال أسبوعين، مضيفا: « سأكون قادرًا على القيام بما هو أكثر أهمية - لدعم الشعب الليبي في سعيه لمستقبل واعد والتأكد من أننا نبني دولة ليبية مستقرة وآمنة».

باشاغا: قبولي المنصب استجابة لرغبات أكثر من مليوني ليبي
وتحت عنوان «دفع ليبيا إلى الأمام»، كتب باشاغا «لقد قبلت دعم أبناء وطني لتولي منصب رئيس الوزراء، واحتراما لرغبات أكثر من مليوني ليبي يؤمنون بأن طريق بلادنا إلى الديمقراطية يبدأ من صندوق الاقتراع».

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وكشف عن خطة عمله المتمثلة في: ضمان استكمال الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرًا «وسيكون هذا هدفي الوحيد الأكثر أهمية كرئيس للوزراء»، موضحا: «لقد واجهت عمليتنا الانتخابية الأخيرة بعض الصعوبات الأمنية، بما في ذلك حماية بيانات المواطنين. يجب أن نسعى إلى معالجة هذه المخاوف وأي مخاوف أخرى تتعلق بالانتخابات لمنح الليبيين والعالم ثقة في مصداقية نتائج الانتخابات المقبلة».

ملفات مهمة سيركز عليها باشاغا
وأشار إلى ضرورة التركيز على القضايا الجادة في قطاعات الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد، ومكافحة وباء كورونا، فضلا عن المصالحة بين «مواطني أمتنا... لضمان نجاح العملية الانتخابية».

وعن رؤيته الاقتصادية، شدد على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وقال إنه يمكن للمؤسسة زيادة إنتاج النفط والغاز الليبي والمساهمة في تلبية احتياجات السوق الدولية مع زيادة دخلنا القومي وتنويع إيرادات الدولة على المدى الطويل.

تحرير الاقتصاد.. منهج يريده رئيس الحكومة المكلف 
وتابع: «يجب أن نتعلم من دروس ماضينا، فاقتصاد مغلق منذ عقود، وسنوات من الانقسام سيطرة القلة على الأموال العامة والسياسات المالية والنقدية والتجارية المشوهة، كل ذلك أثر بشكل مباشر وسلبي على حياة مواطنينا».

وشدد على ضرورة تنفيذ سياسات مالية سليمة لإصلاح سلبيات الماضي «بما في ذلك دعم السياسات العقلانية التي تزيد القوة الشرائية وتوفر السيولة في البنوك، وتحرير الاقتصاد لمساعدة شباب أمتنا الواعد على تحقيق طموحاتهم؛ والتأكد من أن مؤسسات الدولة لدينا تقدم الخدمات لمواطنينا وليس فقط لنخبتنا».

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