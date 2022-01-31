بلدية خليج السدرة تعلق الدراسة لمدة أسبوعين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قررت بلدية خليج السدرة، تعليق الدراسة بكافة مراحلها التعليمية، اعتبارًا من غدٍ الثلاتاء ولمدة أسبوعين.

وقال مصدر بمراقبة تعليم خليج السدرة لـ«بوابة الوسط» إن قرار تعليق الدراسة يشمل كافة المراحل التعليمية بالبلدية، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

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وقررت حكومة الوحدة الوطنية، في وقت سابق الإثنين، حظر دخول جميع المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الأسواق الكبرى، دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بداية من منتصف فبراير المقبل.