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«الصحة العالمية»: ارتفاع رهيب في إصابات «كورونا» بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 06:14 مساء
«الصحة العالمية»: ارتفاع رهيب في إصابات «كورونا» بليبيا
أحد أفراد الكادر الطبي في مركز عزل سرت، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت منظمة الصحة العالمية حدوث ارتفاع وصفته بـ«الرهيب» في معدلات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بداية من الأسبوع الثالث من شهر يناير في ليبيا بسبب التفشي السريع لمتحور «أوميكرون» في ليبيا.

وأشارت المنظمة الدولية، في تقريرها الأسبوعي، إلى تغير تصنيف الانتقال في ليبيا من «أعلى» إلى «مرتفع جدًّا» بنسبة 22.7%، موضحة أن 26 مختبرًا للكشف اليومي عن «كورونا» من أصل 42 أبلغت عن حالات إيجابية لـ 42723 كشفًا جديدًا، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تبينت أنه إيجابي.

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ولفتت إلى ارتفاع حالات الإصابة الجديدة المبلغ عنها في المنطقة الغربية بنسبة 138%، كما وصلت الزيادة في المنطقة الشرقية إلى نسبة 68%؛ فيما شهد الجنوب زيادة بنسبة 482% في عدد الحالات.

وأرجعت المنظمة الدولية توافق الاتجاه في الحالات على المستوى الوطني مع تفشي «أوميكرون» بشكل سريع في ليبيا منذ أسابيع قليلة، وقد زاد عدد الوفيات الجديدة بنسبة 46%، مؤكدة استمرار انتشار متغيرات «ألفا» و«بيتا» و«دلتا»، إلى جانب «أوميكرون» في ليبيا.

يأتي ذلك فيما فاق عدد مَن تحصلوا على جرعة واحدة من التطعيمات المضادة للفيروس المليوني شخص، كما اقترب عدد مَن تلقوا جرعتين من مليون شخص، وتلقى 18 ألفا فقط جرعات ثالثة.

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