4429 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و10 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 4429 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، و137 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 699 مصابا، وتُوفي 10 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 36.7% من إجمالي 12071 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 7642 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 429 ألفا و666 حالة، منها 31 ألفا و192 حالة نشطة، بينما تعافى 392 ألفًا و457 حالة، وسُجلت 6017 حالة وفاة بالمرض في البلاد.