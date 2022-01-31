الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

القاهرة - بوابة الوسط

أحظرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، على المواطنين والأجانب دخول جميع المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الأسواق الكبرى، دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بداية من منتصف فبراير المقبل.

جاء ذلك في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2022 م.

زيادة الإصابات.. تدريجية وليست مفاجأة

وسجلت ليبيا زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بالفيروس اليوم الإثنين، إذ أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4429 إصابة جديدة، ووفاة عشر حالات.

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وكان المركز دعا في تقريره الأسبوعي الذي يغطي الفترة من 21 يناير إلى 27 يناير، إلى إطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم لمواجهة الموجة الرابعة من وباء «كورونا المستجد»، مؤكدًا خطورة السفر لخمس دول، هي: تركيا والأردن ومصر ومالطا وتونس.

وأشار إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات، خصوصًا في المناطق الشرقية والجنوبية، والعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.