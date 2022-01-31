6 قرارات جديدة لمواجهة جائحة «كورونا» في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

قرر المجلس البلدي غريان قفل المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم غريان من عشرة أيام إلى أسبوعين اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل بعد أن يتم تقييم الوضع الوبائي خلال هذه المدة.

جاء ذلك في ختام اجتماع انتهى إلى ستة قرارات للحد من تفشي وباء «كورونا»، حيث جرى تقييم الوضع الوبائي في المدينة، خاصة المدارس والمؤسسات التعليمية، وفق بيان نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك».

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حضر الاجتماع الذي عُقد بديوان بلدية غريان صلاح بركات رئيس لجنة الطوارئ بالبلدية، ومحمد المنتصر مراقب تعليم غريان، والعميد صالح الغراري من جهاز الحرس البلدي غريان، والعقيد ناصر جلغام عن مديرية أمن غريان، والدكتور أنور الهمالي رئيس الشؤون الطبية بمركز العزل غريان، ومبروك صميدة مدير مركز الفلترة، والطيب مصباح عمر مشرف «BCR» وعلي ميلاد يونس مدير مكتب الخدمات الاجتماعية، وعدد من الشخصيات التي لها علاقة بمجابهة فيروس «كورونا».

غلق صالات الأفراح

وجرى الاتفاق في الاجتماع على عدة نقاط من بينها، بالإضافة إلى قفل المؤسسات التعليمية، والعمل على غلق صالات الأفراح إلى حين تقييم الوضع الوبائي.

وتضمنت القرارات التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، من التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية داخل كافة مؤسسات الدولة والأسواق والمحلات التجارية، بالإضافة إلى إجراء حملة توعية للمواطنين على أخذ اللقاح.

كما اتفق المجتمعون على دعم مركز العزل ومراكز الفلترة بجميع الإمكانات المطلوبة، والعمل على حلحلة المختنقات الموجودة، فضلاً عن التنسيق بين الجهات المختصة بشكل دوري لمتابعة وتقييم الوضع الوبائي بالبلدية.

وفي وقت سابق اليوم، أحظرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على المواطنين والأجانب دخول جميع المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الأسواق الكبرى، دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بداية من منتصف فبراير المقبل.

اجتماع بديوان بلدية غريان بخصوص جائحة «كورونا». الإثنين، 31 يناير 2022 (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)

اجتماع بديوان بلدية غريان بخصوص جائحة «كورونا». الإثنين، 31 يناير 2022 (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)

اجتماع بديوان بلدية غريان بخصوص جائحة «كورونا». الإثنين، 31 يناير 2022 (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)