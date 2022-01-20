Atwasat

مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمراجعة قوائم تزكية مرشحي الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 11:09 صباحا
مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمراجعة قوائم تزكية مرشحي الرئاسة
من داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (صفحة المفوضية على موقع «فيسبوك»)
alwasat radio

قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة «قوائم التزكية» المقدمة من المرشحين للانتخابات الرئاسية الواردة اسمائهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم «80» لسنة 2021. 

ونص القرار رقم «3» لسنة 2022، الصادر عن المفوضية، على أن يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة للعمية، والبيانات التي يجب أن تجرى مراجعتها؛ يتم اعتمادها من المفوضية.

- السايح: نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة «القوة القاهرة»
- السايح يشرح مفهوم «القوة القاهرة» أمام العملية الانتخابية
السايح: القضاء لم ينصف مفوضية الانتخابات.. ولن نتحمل ترشح مزورين

تَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية المعتمدة في اللائحة الإجرائية، على أن يكون لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها، حسب المادة الثالثة للقرار. فيما حضت المادة الرابعة المعنين على التقيد وتنفيذ القرار من تاريخ صدوره.

وفي 17 يناير الجاري، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية «تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين».

وطالب السايح، خلال جلسة مجلس النواب في طبرق بتشريع «قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية حتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث قبل 24 ديسمبر». وأضاف،  «نحتاج إلى مزيد الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب» داعيا إلى «إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا

بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا
«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال
ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)

التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)
فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا

فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا
الكتابة رأسمالي الرمزي!

الكتابة رأسمالي الرمزي!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مراكز العزل تستقبل 9 إصابات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 10 حالات
مراكز العزل تستقبل 9 إصابات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 10 ...
مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمراجعة قوائم تزكية مرشحي الرئاسة
مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمراجعة قوائم تزكية مرشحي الرئاسة
مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمتابعة وتوثيق أحكام الطعون في انتخابات الرئاسة
مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمتابعة وتوثيق أحكام الطعون في ...
«المركزي» يعلن «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف
«المركزي» يعلن «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف
وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري
وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
المزيد
وليامز تطلع المنقوش على نتائج محادثاتها الأخيرة مع المحاورين الدوليين
وليامز تطلع المنقوش على نتائج محادثاتها الأخيرة مع المحاورين......
الحويج يوجه بالإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها على 10 سنوات لمدة 6 أشهر
الحويج يوجه بالإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها ......
هبوط الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
هبوط الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية...
وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري
وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري...
«المركزي» يعلن «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف
«المركزي» يعلن «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط