السايح: القضاء لم ينصف مفوضية الانتخابات.. ولن نتحمل ترشح مزورين

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح. (فرانس برس)

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن القضاء لم ينصف المفوضية، بشأن عملية الطعون، متابعًا: «لن نتحمل ترشُّح مزورين»، ذلك أن «قائمة المرشحين يوجد بها مزورون».

تأخر تسلم قوانين الانتخابات

وتحدث السايح، في لقاء مع «تلفزيون المسار»، عن أن المفوضية طلبت استلام القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في الأول من يوليو الماضي، لكي تلتزم بالتاريخ المحدد لعملية الاقتراع في 24 ديسمبر، لكنها تسلمت القوانين في وقت متأخر جدًا، في سبتمبر بالنسبة لرئيس الدولة، ونوفمبر بالنسبة لانتخاب مجلس النواب.

وتابع: «بدأنا تنفيذ العملية الانتخابية من خلال عمليات غير مرتبطة بقانون الانتخابات منذ 4 يوليو، عبر عملية ناجحة، استهدفت تحديث سجل الناخبين، تلتها مرحلة التجهيز ليوم الاقتراع، وتتعلق بالتحقق من صحة حضور الناخب».

وفيما يتعلق بالجانب الفني لتنفيذ العملية الانتخابية، قال إن «المفوضية قامت بواجبها على أكل وجه، ولم تُقصِّر في أي ناحية، ولكن هناك شركاء في العملية الانتخابية، والمفوضية لا تستطيع بمفردها أن تتحمل كافة المسؤوليات في هذه العملية، مثل التشريع وتنفيذ العمليات والتدقيق في سجلات الناخبين».

السايح: مرحلة الطعون أعاقت العملية الانتخابية

وتابع أن «القضاء لم ينصف المفوضية في قراراتها رقم 79 و80 بشأن القائمة الأولية للمرشحين وقائمة المستبعدين. في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المفوضية القائمة جرى الطعن على قراراتها أمام القضاء، ولم يجري تمكين المفوضية من نظر الأحكام ومعرفة أسبابها، وتمكينها من الدفاع عن قراراتها.. الطعون قُدِّمت الساعة 11 صباحًا وحُكم فيها الخامسة مساء، لذلك فإن مرحلة الطعون أعاقت العملية الانتخابية».

وأردف: «المفوضية جرى هضم حقها في مرحلة الطعون، معظم المستبعدين أعيدوا بالأحكام القضائية، والغريب أن الأحكام نُظرت من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع، ولو نُظرت من حيث الموضوع لجاءت مؤيدة لقرارات المفوضية».

11 حالة تزوير في قوائم التزكية

وأوضح: «لدينا 11 حالة تزوير في قوائم التزكية من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية، ومع ذلك أعادهم القضاء.. في هذه الحالة لا تستطيع المفوضية تقديم مرشحين للرئاسة للشعب الليبي مزورين، ونحن لم تكن لدينا الفرصة لتحمل المسؤولية».

وقال السايح: «بحثنا في جميع سبل التقاضي، لكن للأسف أحكام هذه اللجان بات ونهائية، وبحثنا في إمكانية التوجه للمحكمة العليا، ولكن هذه الآراء كانت متعارضة واستشرنا خبراء قانونية، وكان الرد أنه في أحسن الأحوال أن المحكمة العليا كانت ستعيدنا للمحكمة الابتدائية».

وقرر مجلس النواب في وقت سابق اليوم استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول كل هذه العراقيل والتقارير وما حوته حول العملية الانتخابية.

وأكد مجلس النواب أن المفوضية العليا للانتخابات لم تخاطبه بشأن تأجيل موعد الانتخابات إلى 24 من يناير المقبل، مشددًا على استمرار لجنة خارطة الطريق التي شُكِّلت بموجب قرار مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 في عملها، من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.