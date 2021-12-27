السايح يشرح مفهوم «القوة القاهرة» أمام العملية الانتخابية

السايح متحدثا خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الوطنية»، الخميس 11 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن مصطلح «القوة القاهرة» الذي ورد في بيان المفوضية، متداول في أوساط الإدارة الانتخابية، ولا يتعلق بالإجراءات فقط، وإنما يشمل ظواهر خارج البيئة الانتخابية، لافتًا إلى أنَّ وضع المصطلح جاء بغرض التنبؤ بما قد يطرأ من تهديد حاد للعملية الانتخابية.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قرر مجلس النواب استدعاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات لتوضيح ما ورد بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر الجاري حول «القوة القاهرة»، وتوضيح المقصود بالمصطح، وما المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات.

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وأشار السايح، في لقاء مع «تلفزيون المسار» مساء اليوم الإثنين، إلى أن المفوضية لم تُقدِّم مقترحات لمجلس النواب، لكنها قدمت تقارير، على أن يقوم مجلس النواب بالعمل على رفع القوة القاهرة أو يحدد موعد جديد للانتخابات قد يتجاوز 24 يناير المقبل.

لكن السايح أوضح أن «تحديد موعد آخر للانتخابات خلال فبراير أو مارس سيطضر المفوضية لفتح سجل الناخبين لتحديثه مرة أخرى، لأن هناك عددًا كبيرًا من الليبيين سيكون من حقهم التصويت، وأن هذه العملية ستأخذ وقتًا أطول».

وشدد على أن «الحملة التي واجهت المفوضية منذ البداية، واتهامها بتزوير قاعدة البيانات، وأنها تحتوي على أرقام وطنية مزورة محاولات فاشلة، كونهم لم يستطيعوا أن يقدموا حالة واحدة فقط تُثبت أنها مزورة».

وتابع: «السياسيون الذين يدعون أن المفوضية فشلت، لهم أجندات وأغراض سياسية لا تتماشى مع المفوضية، ونحن لا شأن لنا بمخططاتهم، فنحن هيئة مستقلة لا دخل لنا بالشأن السياسي».