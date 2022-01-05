احتفالية في سبها لتسليم صكوك دعم الزواج للمستفيدين

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 05 يناير 2022, 03:34 مساء
احتفالية في سبها لتسليم صكوك دعم الزواج للمستفيدين, 4 يناير 2022. (بوابة الوسط)

أقيمت بمدينة سبها، أمس الثلاثاء، احتفالية تسليم الصكوك على المستفيدين من منحة دعم الزواج.

وقال منسق صندوق دعم الزواج بمدينة سبها، حمد مجبر، إلى في تصريح «بوابة الوسط»، إن عدد المستفيدين من المنحة وصل إلى 1234 مستفيدًا، فيما سيوزع نحو 400 صك يوميًا.

وأضاف مجبر، أن الصندوق، واجه بعض العراقيل تشمل استكمال إجراءات القيد لدى مصلحة الأحوال المدنية، ولكن تغلب عليها بعد استكمال الإجراءات.

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وأوضح عدد من الشباب المستفيدين من المنحة في حديث إلى «بوابة الوسط»، أن المنحة أسهمت في حلحلة العديد من مشاكلهم، خاصة وهم مقبلون على الزواج مثل تجهيزات العرس، كما أدخلت الفرحة في نفوسهم ونفوس أهلهم.

يشار إلى أن هذه المنحة الثانية لصندوق الزواج، والتي بلغت مليار دينار بإشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

احتفالية في سبها لتسليم صكوك دعم الزواج للمستفيدين, 4 يناير 2022. (بوابة الوسط)
احتفالية في سبها لتسليم صكوك دعم الزواج للمستفيدين, 4 يناير 2022. (بوابة الوسط)
احتفالية في سبها لتسليم صكوك دعم الزواج للمستفيدين, 4 يناير 2022. (بوابة الوسط)
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