توزيع صكوك المستفيدين من منحة دعم الزواج بسرت على 844 شابا وفتاة

صندوق دعم الزواج بسرت خلال تسليم الصكوك, 1 يناير 2022. (بوابة الوسط)

شرع منسق صندوق دعم الزواج بسرت، محمد أمليطان، في توزيع الصكوك المالية على المستفيدين من منحة دعم الزواج، بقيمة 20 ألف دينار لكل شاب وفتاة.

وقال أمليطان، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عدد الصكوك المصرفية التي ستوزع اليوم، يصل إلى 844 شابًا وفتاة، المسجلين في منظومة صندوق دعم الزواج، بقيمة مالية 16 مليونًا و880 ألف دينار، وبهذا تسجل «بلدية سرت نسبة عالية للمستفيدين من المتقدمين لمنحة صندوق دعم الزواج خاصة دفعة اليوم».

وأوضح أمليطان، أن مراسم بدء توزيع الصكوك المصرفية على المستفيدين، اليوم السبت، حضرها مدير فرع قطاع الشباب بمنطقتي سرت – الجفرة، ومدير مكتب الشباب سرت، واللجنة المكلفة بتوزيع الصكوك بمكتب صندوق الزواج سرت ومدير إدارة الإعلام ببلدية سرت.

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وألقى أمليطان، خلال الاحتفالية كلمة هنأ خلالها كافة المستفيدين من منحة صندوق الزواج بسرت، كما شكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على مبادرته لدعم الزواج، وكذلك وزير الشباب ومدير عام صندوق دعم الزواج.