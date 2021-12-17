وليامز في بنغازي لاستكمال المشاورات حول العملية السياسية

استقبال وليامز في مدينة بنغازي. الجمعة 17 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

وصلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة، إلى مدينة بنغازي لاستكمال المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية حول العملية السياسية.

وبدأت وليامز مشاوراتها فور وصولها إلى العاصمة طرابلس مطلع الأسبوع الجاري حيث التقت هناك عددًا من المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتوجهت بعدها إلى مدينة مصراتة حيث اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة عن المدينة.

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وأمس الخميس، زارت وليامز مدينة سرت واجتمعت مع مجلسها البلدي وعدد من القيادات الشبابية من نشطاء المجتمع المدني قبل حضورها لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» حيث أطلعتهم على مهمتها واستمعت من طرفي اللجنة إلى ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية.

وتهدف وليامز من خلال لقاء الشخصيات السياسية والعسكرية والقضائية، إلى تحريك العملية السياسية، والتعامل مع مستجدات المسار الانتخابي الذي يواجه عراقيل قانونية وسياسية أخّرت الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، فيما لم يتبقَ على موعد الانتخابات سوى ستة أيام، ما جعل قرار تأجيل انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة أمرًا واردًا.