وليامز تطلع لجنة «5+5» على طبيعة مهمتها وتدعو للبناء على المكتسبات وتوحيد المؤسسة العسكرية

اجتماع لجنة «5+5» بحضور وليامز في سرت، الخميس 16 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

وصفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، اجتماعها اليوم الخميس، مع طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بأنه «لقاء رائع»، داعية إلى ضرورة البناء على ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

وقالت وليامز في ثلاث تغريدات عبر حسابها على «تويتر»ن مساء اليوم، «لقاء رائع اليوم مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، وهو الأول لي مع اللجنة في مقرها الرئيسي، قاعة واغادوغو. أطلعتهم على طبيعة مهامي كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، واستمعت إلى آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك اجتماعاتهم الأخيرة في عدد من العواصم للسير قدمًا في تنفيذ خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية».

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وأكدت وليامز أن «الليبيين قطعوا شوطًا طويلًا منذ التوقيع على اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، الذي لم يخرق منذ ذلك الحين؛ وذلك بإعادة فتح الطريق الساحلي؛ واستئناف الرحلات الجوية وإعادة ربط جميع المدن الليبية، بالإضافة إلى تدابير أخرى لبناء الثقة»، مشددة على أن «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية».

ووصلت وليامز، صباح اليوم، إلى مدينة سرت عبر الطريق الساحلي، قادمة من مدينة مصراتة، وأجرت فور وصولها سلسلة من اللقاءات مع المجلس البلدي وعدد من القيادات والمسؤولين المحليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في سرت.

اجتماع لجنة «5+5» بحضور وليامز في سرت، الخميس 16 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

اجتماع لجنة «5+5» بحضور وليامز في سرت، الخميس 16 ديسمبر 2021. (الإنترنت)