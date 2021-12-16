في طريقها إلى سرت.. وليامز تتوقف لتحية القوة الأمنية المشتركة

وليامز مع أفراد من القوة الأمنية المشتركة بالطريق الساحلي، 16 ديسمبر 2021، (حساب وليامز على تويتر)

توجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى مدينة سرت صباح اليوم الخميس، عبر الطريق الساحلي.

وتوقفت وليامز لتحية أفراد القوة الأمنية المشتركة المعنية بتأمين الطريق، حسب تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقالت إن فتح الطريق الساحلي من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أن الأمر يؤكد «أن إرادة الليبيين في بناء السلام، وتجاوز الماضي، تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية».

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وأمس الأربعاء، زارت وليامز مصراتة، حيث عقدت لقاءات مع قيادات عسكرية وآمري الكتائب المسلحة، إضافة إلى مسؤولين وسياسيين بالمدينة، تناولت خلالها الوضع السياسي والانتخابات والإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك ضمن مشاوراتها مع الأطراف الليبية التي بدأتها فور وصولها إلى طرابلس قبل أيام.

وليامز مع أفراد من القوة الأمنية المشتركة بالطريق الساحلي.