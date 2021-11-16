«الصحة» و«الرقابة الإدارية» تبحثان الخدمات العلاجية بمراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 10:11 مساء
جانب من اجتماع بين وزارة الصحة وهيئة الرقابة الإدارية (صفحة الوزارة على فيسبوك)

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، بحضور مديري إدارات الوزارة، وممثلين عن مراكز العزل؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن دعم الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى «كورونا» داخل مراكز العزل.

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتُّخذت لتوفير إمدادات كافية من الأكسجين الطبي، في ظل النقص الحاد الذي شهدته مراكز العزل سابقًا، مؤكدًا التزام الوزارة بمتابعة كل الإجراءات المتعلقة بتوفير الإمدادات الطبية لمراكز العزل مع جهاز الرقابة الإدارية.

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من جانبه، استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية تقرير الهيئة حول تجهيز المعامل، وتوفير مواد التشغيل، وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، ومكافآت العاملين بمراكز العزل، وخدمات النظافة والإعاشة بمراكز العزل، إلى جانب توفير خزانات الأكسجين الطبي.

وأكد الشنطي ضرورة وضع معايير وضوابط محددة للملاك الوظيفي للعاملين بمراكز العزل، مشددًا على أهمية تفعيل الرقابة الداخلية وإعداد تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة لتنظيم العمل.

جانب من اجتماع بين وزارة الصحة وهيئة الرقابة الإدارية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بين وزارة الصحة وهيئة الرقابة الإدارية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بين وزارة الصحة وهيئة الرقابة الإدارية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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