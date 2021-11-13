«الصحة» تدعم مركز عزل تازربو بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي.

دعم مركز عزل تازربو بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي, 13 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

دعمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «مركز عزل تازربو»، بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي، لتحسين إمدادات المركز من الأكسجين .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها تواصل دعمها للمؤسسات الصحية، وتأمين إمدادات كافية من الأكسجين الطبي لمراكز العزل والمستشفيات العامة والقروية والتخصصية.

- وزارة الصحة تدعم مستشفى الأطفال في بنغازي بمصنع أكسجين طبي

والخميس، قدمت وزارة الصحة، مصنعًا لإنتاج الأكسجين الطبي إلى مستشفى الأطفال للطب والجراحة في مدينة بنغازي من أجل تحسين إمدادات المستشفى.

وقالت وزارة الصحة إن معدل التعبئة الخارجية اليومي لمواصفات مصنع الأكسجين الطبي الذي جرى تسليمه للمستشفى بلغ 150 أسطوانة يوميًّا.

دعم مركز عزل تازربو بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي, 13 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)