بالصور.. انطلاق فعاليات المنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات

فعاليات المنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات بإسطنبول, 16 نوفمبر 2021. (وزارة الاقتصاد)

انطلقت، صباح اليوم، بمدينة إسطنبول التركية، فعاليات المنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات، تحت عنوان «الرؤية والتجربة الرائدة»، بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وعدد من الجهات التابعة لها.

وقال رئيس وفد وزارة الاقتصاد والتجارة رجب خليل، إن الوزارة في خطة عملها تهدف لتفعيل وتطوير قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة، للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات ورفع مستوى الناتج المحلي للصادرات غير النفطية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وشهد المنتدى توقيع البروتوكول التنفيذي للاتفاقية المبرمة بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وهيئة دعم المشروعات التركية.

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وبحسب البيان، افتُتح على هامش اليوم الأول من فعاليات المنتدى، معرض بمشاركة الجهات التابعة للوزارة، متمثلة في البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وهيئة سوق المال ومركز تنمية الصادرات، وكذلك عدد من الشركات الليبية والتركية.

وشهد المنتدى حضورًا من وزارتي المالية والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومدير عام معرض طرابلس الدولي ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب وعدد من الهيئات والمراكز البحثية، وعدد من رجال الأعمال والشركات بالبلدين في عدة مجالات ولفيف من المهتمين والمختصين.

فعاليات المنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات بإسطنبول, 16 نوفمبر 2021. (وزارة الاقتصاد)

فعاليات المنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات بإسطنبول, 16 نوفمبر 2021. (وزارة الاقتصاد)

فعاليات المنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات بإسطنبول, 16 نوفمبر 2021. (وزارة الاقتصاد)

فعاليات المنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات بإسطنبول, 16 نوفمبر 2021. (وزارة الاقتصاد)

فعاليات المنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات بإسطنبول, 16 نوفمبر 2021. (وزارة الاقتصاد)

فعاليات المنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات بإسطنبول, 16 نوفمبر 2021. (وزارة الاقتصاد)