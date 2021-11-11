تشكيل فريق من «الصحة» و«الاقتصاد» لتنظيم تأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات والعيادات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 11:50 صباحا
اجتماع بين وزارتي الصحة والاقتصاد لبحث تطوير سياسات إنشاء شركات استيراد الأدوية، 11 نوفمبر 2021، (الصحة)

قررت وزارتا الصحة والاقتصاد والتجارة تشكيل فرق عمل مسؤول عن تحديث السياسات الوطنية بشأن تأسيس شركات استيراد الأدوية والأنشطة الصحية المهنية.

جاء ذلك بعد اجتماع مسؤولين من الوزارتين اليوم الخميس، حيث سيتولى الفريق وضع لائحة تنظيم منح الموافقات لتأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات الإيوائية وغير الإيوائية، وعيادات الطب البشري، حسب بيان الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسبق أن أصدرت وزارة الاقتصاد القرار رقم 412 للعام 2021، الذي يحظر تأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات وعيادات الطب البشري، أو تجديد أو تعديل قيودها، من قبل مكاتب السجل التجاري، ومكاتب الرخص التجارية، وسجل المستوردين، إلا بموافقة وزارة الصحة بقيد وضعها لائحة تنظيم منح الموافقات لتأسيس الأنشطة الصحية المهنية، وموافاة وزارة الاقتصاد بما يتم اتخاذه من إجراءات.

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