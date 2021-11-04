الزناتي: إقبال متواضع على التطعيم ضد «كورونا» والموجة الرابعة نهاية الشهر الجاري

وزير الصحة علي الزناتي. (وزارة الصحة)

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، إن الحالة الوبائية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تشهد نوعًا من الاستقرار الواضح في معدل الإصابات، سواء من حيث عدد الحالات الموجبة المسجلة عن طريق الفحوصات، أو من خلال معدلات الإيواء داخل مراكز العزل.

المنطقة الشرقية

وأضاف الزناتي، عبر منصة «حكومتنا»، أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الماضية تسجيل زيادة طفيفة في عدد حالات الإيواء بمراكز العزل في المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن هذه الحالات معظمها مستقرة، ولكنها بحاجة إلى الدخول لمراكز العزل، لكنه استدرك بأن اليومين الأخيرين شهدا نقصًا في معدل حالات الدخول، واستقرارًا واضحًا في الحالة الوبائية.

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وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في المنطقة الشرقية، فإن عدد الحالات الموجودة داخل 13 مركز عزل أمس الأربعاء بلغت 72 حالة في قسم العناية و91 حالة في باقي الأقسام، وتواجد أكثر الحالات داخل برج الأمل.

وأوضح أن المنطقة الجنوبية تشهد استقرارًا في الوضع الوبائي منذ فترة، وكذلك الحال في المنطقة الغربية، وطرابلس الكبرى.

الموجة الرابعة

وتابع: «نترقّب دخول الموجة الرابعة لكورونا مع نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، ونتمنى أن تعبر ليبيا إلى بر الأمان». وأكد أن استقرار الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا الموجودين في مراكز العزل، أو في العزل المنزلي، يعود لاستمرار حملات التطعيمات، لذلك «نحث المواطنين على تلقي التطعيمات؛ لأن التطعيم هو الوسيلة الفعالة لمقاومة المرض، وسيقلل من دخول المصابين لغرف العناية الفائقة».

مستوى الإقبال على التطعيمات

وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية وفّرت كميات كبيرة من اللقاحات، لكن الإقبال على تلقي التطعيمات لا زال متواضعًا، لافتا إلى تأكيد علماء الوبائيات في العالم على إمكانية تلقي أنواع مختلفة من التطعيمات للشخص الواحد، فمن تلقى لقاح سبوتنيك كجرعة أولى يمكنه أخذ لقاح أسترازينيكا، وهذا الأمر لا يدعو للقلق.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 648 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الأربعاء. وتماثل للشفاء 1571 مصابًا، في حين تُوفيّ 14 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 359 ألفًا و667 حالة، منها 51 ألفًا و90 نشطة، و303 آلاف و406 متعافين، و5171 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.