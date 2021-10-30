أداء أسبوعي لفيروس كورونا: ليبيا أفضل من مصر والنيجر في الإصابات

جانب من حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في طرابلس. (الإنترنت)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن ليبيا سجَّلت متوسط إصابات بفيروس كورونا المستجد يصل إلى 80 حالة لكل مليون مواطن، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المركز في تقريره الدوري عن الأسبوع الذي انتهى في 28 أكتوبر الجاري، أن النسبة تعد تراجعًا في معدل الإصابات بنسبة 13% «لكن ليبيا تبقى أعلى في الإصابات من كل من تونس والجزائر وتشاد».

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وأشار المركز إلى يتحسن الوضع الليبي عن كل من السودان وتركيا ومصر التي زادت فيها الإصابات بنسبة 9% والنيجر التي زادات فيها الحالات بنسبة 23%.