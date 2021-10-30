أداء أسبوعي لفيروس كورونا: ليبيا أفضل من مصر والنيجر في الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 11:14 صباحا
جانب من حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في طرابلس. (الإنترنت)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن ليبيا سجَّلت متوسط إصابات بفيروس كورونا المستجد يصل إلى 80 حالة لكل مليون مواطن، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المركز في تقريره الدوري عن الأسبوع الذي انتهى في 28 أكتوبر الجاري، أن النسبة تعد تراجعًا في معدل الإصابات بنسبة 13% «لكن ليبيا تبقى أعلى في الإصابات من كل من تونس والجزائر وتشاد».

- منظمة الصحة العالمية تكشف عن خطة جديدة لمكافحة كوفيد وتطلب 23,4 مليار دولار لتمويلها

وأشار المركز إلى يتحسن الوضع الليبي عن كل من السودان وتركيا ومصر التي زادت فيها الإصابات بنسبة 9% والنيجر التي زادات فيها الحالات بنسبة 23%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة ولن نتدخل في اختيار الوزراء
دولى
تونس تفكك خلية لتنظيم «داعش» كانت «تخطط لشن هجمات»
عربى
إقامة مباريات فرق طرابلس في الدوري الممتاز على ملاعب محايدة
رياضة محلية
صحفي يروي معاناة سجين أميركي خلال إعدامه بالحقنة السامة
منوعات
بالصور .. سياح يروون شهاداتهم عن أول رحلة إلى ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات
ليبيا
ندوة: «ليبيون يعيدون بناء ليبيا: أفضل الممارسات في الحكم المحلي»
فيديو
كاركاتير حليم - تخصيص مليار دينار آخر لمنحة الزواج وإعادة فتح المنظومة
كاريكاتير
مهمة جديدة لـ«ناسا» في مدار الأرض
علوم وتكنولوجيا
كل ما تريد معرفته عن استخدام الأسلحة في السينما
ثقافة وفن
توزيع صكوك «دعم الزواج» خلال اليومين المقبلين في سرت
ليبيا
«غرينبيس» تقترح منع الرحلات الجوية حين يكون لها بدائل بالقطار
علوم وتكنولوجيا
الأول من نوفمبر: انطلاق الدوري الممتاز في نسخته الـ «47»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: أجواء ملبدة بالقلق مع بدء العد التنازلي للانتخابات
ليبيا
حمودة يوضح حقيقة اتهام الدبيبة تونس بالسيطرة على أموال ليبية
ليبيا
في العدد 310: خلافات مربكة داخل رئاسة الحكومة.. و«جلاد الزاوية» تحت طائلة ...
ليبيا
مجموعة «فيسبوك» تعلن تغيير اسمها إلى «ميتا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالتعاقد المباشر.. الحكومة تخصص 705 ملايين دينار لتوريد الحبوب والأعلاف