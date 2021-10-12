الحكومة: تخصيص 20 مليون دينار لعلاج الجرحى الليبيين في إيطاليا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

قرَّرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تخصيص 20 مليون دينار، لعلاج الجرحى الليبيين في إيطاليا.

ونصَّ القرار رقم «449»، على تخصيص 20 مليون دينار لصالح الملحقية الصحية في ميلانو، خصمًا من الباب الخامس «نفقات الطوارئ»، لتغطية مصروفات علاج الجرحى الليبيين بالساحة الإيطالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تشكيل لجنة لإعداد خطة متكاملة لتنمية وتطوير القنوات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء.

- الحكومة تشكل لجنة لإعداد خطة لتنمية وتطوير القنوات الإعلامية

ونصَّ القرار رقم «351»، الصادر عن الحكومة اليوم، بأن تشكل اللجنة من عبدالرحيم محمد فضل الله نجم، رئيسًا، وعضوية كل من باسم عوض محمد ومحمد إبراهيم صالح، وإسماعيل بشير الشويخ، وعماد نجيب غميض، فيما يكون عبدالعزيز محمد الخضري، عضوًا ومقررًا.

كما نصَّ القرار، على أن تتولى اللجنة متابعة إجراءات إبرام عقود الشراء للمعدات والأجهزة الفنية الخاصة بالقنوات ومتابعة عملية تنفيذها واستلامها، وكذلك متابعة صيانة المقرات وتجهيزها.