الحكومة تشكل لجنة لإعداد خطة لتنمية وتطوير القنوات الإعلامية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة لإعداد خطة متكاملة لتنمية وتطوير القنوات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء.

ونص القرار رقم «351»، الصادر عن الحكومة اليوم، بأن تشكل اللجنة من عبدالرحيم محمد فضل الله نجم، رئيسًا، وعضوية كل من باسم عوض محمد ومحمد إبراهيم صالح، وإسماعيل بشير الشويخ، وعماد نجيب غميض، فيما يكون عبدالعزيز محمد الخضري، عضوًا ومقررًا.

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كما نص القرار، على أن تتولى اللجنة متابعة إجراءات إبرام عقود الشراء للمعدات والأجهزة الفنية الخاصة بالقنوات ومتابعة عملية تنفيذها واستلامها، وكذلك متابعة صيانة المقرات وتجهيزها.

كذلك تتولى اللجنة اختيار الكوادر البشرية المستهدف تدريبها والرفع من كفاءتها فنيًّا وإعلاميًّا.