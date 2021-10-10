الرئيس الجزائري يستقبل عقيلة صالح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 05:14 مساء
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال استقباله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي يجري زيارة رسمية للجزائر، 10 أكتوبر 2021. (وكالة الأنباء الجزائرية)

استقبـل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي يجري زيارة رسمية للجزائر، حسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية. ويزور عقيلة صالح الجزائر بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

ويوم السبت، وخلال استقباله عقيلة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري التزام بلاده بإجراء المصالحة الوطنية وإتمام الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الجزائر. وأكد بوغالي أن الجزائر متمسكة بـ«مرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على إيجاد الحل السلمي الناتج عن الحوار والمصالحة الوطنية وعن طريق تنظيم انتخابات تؤسس لعهد جديد في ليبيا الاستقرار والرخاء».

اقرأ أيضا: عقيلة صالح من الجزائر: الأزمة الليبية تقترب من نهايتها

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أن الأزمة الليبية اقتربت من نهايتها، مشددًا على أهمية دور الجزائر في كل الظروف. قال صالح، في تصريحات للصحفيين في الجزائر إنه يعول على الرئيس عبدالمجيد تبون والشعب الجزائري لخروج ليبيا من أزمتها، «التي اقتربت من نهايتها»، وفق ما نقلت الإذاعة الجزائرية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
ضبط مطلوب في جريمة قتل بطرابلس
ليبيا
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: سيناريو «إنزال رئاسي» لإنقاذ المسار الانتخابي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صناعة الجوت توفر بديلا عالميا للبلاستيك