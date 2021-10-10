الرئيس الجزائري يستقبل عقيلة صالح

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال استقباله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي يجري زيارة رسمية للجزائر، 10 أكتوبر 2021. (وكالة الأنباء الجزائرية)

استقبـل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي يجري زيارة رسمية للجزائر، حسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية. ويزور عقيلة صالح الجزائر بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

ويوم السبت، وخلال استقباله عقيلة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري التزام بلاده بإجراء المصالحة الوطنية وإتمام الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الجزائر. وأكد بوغالي أن الجزائر متمسكة بـ«مرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على إيجاد الحل السلمي الناتج عن الحوار والمصالحة الوطنية وعن طريق تنظيم انتخابات تؤسس لعهد جديد في ليبيا الاستقرار والرخاء».

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من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أن الأزمة الليبية اقتربت من نهايتها، مشددًا على أهمية دور الجزائر في كل الظروف. قال صالح، في تصريحات للصحفيين في الجزائر إنه يعول على الرئيس عبدالمجيد تبون والشعب الجزائري لخروج ليبيا من أزمتها، «التي اقتربت من نهايتها»، وفق ما نقلت الإذاعة الجزائرية.