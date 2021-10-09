عقيلة صالح من الجزائر: الأزمة الليبية تقترب من نهايتها

عقيلة صالح متحدثا في مقابلة مع قناة العربية السعودية، الثلاثاء 28 سبتمبر 2021. (لقطة من المقابلة)

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، أن الأزمة الليبية اقتربت من نهايتها، مشددًا على أهمية دور الجزائر في كل الظروف.

وقال صالح، في تصريحات للصحفيين خلال زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بدأها اليوم السبت، إنه يعول على الرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري لخروج ليبيا من أزمتها، «التي اقتربت من نهايتها»، وفق ما نقلت الإذاعة الجزائرية.

ولدى وصول عقيلة إلى مطار هواري بومدين الدولي، عندما كان في استقباله نظيره الجزائري إبراهيم بوغالي، عبر رئيس مجلس النواب عن «اعتزازه بالدعوة الكريمة التي وصلته من الجزائر لزيارتها».

ولفت إلى روابط التاريخ المشترك بين البلدين التي «تمتد إلى النضال ضد المستعمر الفرنسي»، مذكرًا في هذا الإطار باحتفال البلدين منذ أيام بذكرى معركة «آيسين» القرية الليبية، ضد الاستعمار الفرنسي، التي اختلط فيها الدم الجزائري بالليبي.

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وشرع رئيس مجلس النواب في زيارة رسمية للجزائر بدعوة من نظيره الجزائري، فيما سيلتقي أيضًا الرئيس تبون، وعددًا من المسؤولين؛ لبحث تقدم العملية السياسية والتمهيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، خاصة بعد إنجاز مجلس النواب قانونين انتخابيين مثيرين، وتعديل خارطة الطريق، بشكل يجعل انتخابات الرئاسة في 24 ديسمبر وتليها انتخابات نيابية في 24 يناير 2022.