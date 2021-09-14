«المركزي» يبحث تداول صكوك المقاصة وخطة توفير السيولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 01:57 مساء
اجتماع الكبير مع مديري إدارات مصرف ليبيا المركزي، 14 سبتمبر 2021، (صفحة المصرف على فيسبوك)

بحث مصرف ليبيا المركزي موقف تداول صكوك المقاصة بين المصارف، ومدى التزامها بقبول الصكوك فيما بينها «دون عراقيل، والتأكيد على ضرورة التزام المصارف بتعليمات المركزي في هذا الشأن».

جاء ذلك خلال اجتماع لمحافظ المصرف، الصديق الكبير، مع مدراء إدارات المصرف، وبعض المستشارين، حسب بيان «المركزي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة المصرف لتوفير السيولة النقدية بجميع فروع المصارف، وتأكيد ضرورة توافرها بالفروع المصرفية كافة، ونقل شحنات سيولة إضافية لجميع مناطق البلاد.

كما تطرق إلى مناقشة سُبل تطوير مشروع البوابة الإلكترونية للدفع بالعملات الأجنبية، التي تسمح للعملاء باستخدام مختلف وسائل الدفع المتاحة عبر مواقع التجارة الإلكترونية العالمية بالعملات الأجنبية بما فيها خدمة «paypal».

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