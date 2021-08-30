الصديق الكبير يناقش أزمة المقاصة وأوضاع السيولة في اجتماع مع مديري عدد من المصارف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 06:30 مساء
الصديق الكبير خلال اجتماعه مع مديري عدد من المصارف، 30 أغسطس 2021. (المصرف المركزي)

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية وأزمة المقاصة، خلال اجتماع مع المديرين العامين لعدد من المصارف اليوم الإثنين، بحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد وفريق السيولة بالمصرف.

عُـقد الاجتماع بمقر مكتب الكبير اليوم الإثنين مع المديرين العامين لمصارف: (الجمهورية والصحارى والتجاري الوطني والوحدة وشمال أفريقيا)، وبحث أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة، حسب بيان للمصرف.

مشكلة السيولة ودور المصرف في حلها
واعتبر المصرف أن الخطة «ثبت نجاحها وحققت المستهدف منها بالقضاء شبه التام عليها»، مشيرًا كذلك إلى مناقشة الاجتماع التزام المصارف التجارية بفتح كافة فروعها وتوفير السيولة فيها بشكل يومي.

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وكذلك، جرى استعراض مشكلة المقاصة بين المصارف، وقيام بعض المصارف برفض الصكوك فيما بينها، وتم الاتفاق على سرعة إنهاء هذه المشكلة ورفع كافة القيود الموضوعة من قبل المصارف خصوصًا بعد ارتفاع أرصدتها لدى مصرف ليبيا المركزي بشكل كبير، وقدرتها على الوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي، وفق البيان.

من جانبه، أكد الكبير على المصارف التجارية ضرورة قبول الصكوك وعدم إرجاعها، مؤكدًا أهمية دور المصارف التجارية خلال المرحلة المقبلة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة وإطلاق نشاط التمويل التأجيري وتمويل الأنشطة الصناعية. وأعلن كذلك الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات التي تضمن حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجهها المصارف التجارية.

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