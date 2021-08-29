الكبير يبحث مشكلات المصرف الزراعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 02:22 مساء
محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير خلال اجتماع برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي وعدد من مديري إداراته، 29 أغسطس 2021. (المصرف المركزي)

ناقش محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، «بعض الصعوبات والإشكاليات القانونية والمالية التي تواجه المصرف الزراعي». 

جاء ذلك خلال اجتماع الكبير، صباح الأحد، بمكتبه برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي وعدد من مديري إداراته.

وحسب الصفحة الرسمية للمصرف بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جرى خلال الاجتماع بحث إمكانية معالجة العوائق والعمل على حلحلة بعض مشاكل المصرف الزراعي القائمة مع بعض من المصارف التجارية.

حضر اللقاء مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومدير إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماع طارئ بـ«التعليم العالي» لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء مؤسسات ...
ليبيا
كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
«الاتحاد» يجمد مشاركة لاعبيه مع المنتخب على خلفية أزمة توقيع المنير
رياضة محلية
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
وفاة طفل فلسطيني بعد أسبوع من إصابته بنيران إسرائيلية في غزة
دولى
دراسة فرنسية تكشف أفضل استراتيجية لاحتواء «كورونا»
طب وصحة
31 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطلبون جلسة طارئة لعلاج «اختراقات» خارطة الطريق
ليبيا
على هامش خلاف الكبير والحبري.. كيف رسمت «ديلويت» خارطة إعادة توحيد «المركزي»؟
ليبيا
أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة إلى الشعب
ليبيا
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
من الرابح من صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
رياضة عالمية
استطلاع «الوسط»: ليبيون يرجحون عدم إتمام الانتخابات.. ومطالب بطرد المرتزقة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: «المساءلة» تقطع شعرة معاوية بين البرلمان والحكومة
ليبيا
عون يبعد صنع الله عن إدارة مؤسسة النفط ويكلف العوكلي.. والأخير: لم أتمكن من ...
ليبيا
الدبيبة يوضح طريقة اختيار السفراء الجدد: لا تصدقوا «فيسبوك»
ليبيا
وفاة الطفل عزو المرجاوي بعد صراع طويل مع المرض
ليبيا
الدبيبة: سأكون خارج ليبيا يوم جلسة الاستجواب.. وأستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المستقبل للسيارات الكهربائية أم سيارات الهيدروجين؟