الكبير يبحث مشكلات المصرف الزراعي

محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير خلال اجتماع برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي وعدد من مديري إداراته، 29 أغسطس 2021. (المصرف المركزي)

ناقش محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، «بعض الصعوبات والإشكاليات القانونية والمالية التي تواجه المصرف الزراعي».

جاء ذلك خلال اجتماع الكبير، صباح الأحد، بمكتبه برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي وعدد من مديري إداراته.

وحسب الصفحة الرسمية للمصرف بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جرى خلال الاجتماع بحث إمكانية معالجة العوائق والعمل على حلحلة بعض مشاكل المصرف الزراعي القائمة مع بعض من المصارف التجارية.

حضر اللقاء مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومدير إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي.