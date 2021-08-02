«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تفتح باب التسجيل في ثلاث بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 01:18 مساء
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، فتح باب التسجيل في ثلاث بلديات، تشمل بلدية عمر المختار وبلدية الزويتينة سلطان، وبلدية انتلات البيضان.

ولفتت اللجنة في بيان اليوم الإثنين، إلى أن التسجيل يتم من خلال إرسال رسالة نصية إلى (11711)، تحتوي على الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي.

وفي 18 يوليو الماضي، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إعادة فتح منظومة تسجيل الناخبين في 40 بلدية.

- إعادة فتح منظومة تسجيل الناخبين في 40 بلدية

وأوضحت اللجنة أن البلديات التي فُتح باب التسجيل فيها، هى «عين زارة وأبوسليم وجنزور والخمس، ومسلاتة، قصر بن غشير، وبلدية السائح، وأسبيعة، والأصابعة، وصرمان، وظاهر الجبل، وشحات، وترهونة، وتازربو، وبئير الأشهب، وأم الرزم، والقبة، والبريقة، وتوكرة، ومرادة، ودرنة وهراوة، والأبرق، وخليج السدرة، ويفرن، وسرت، والشقيقة، والزنتان، والقيقب، وجردس العبيد، وسلوق، وقمينس، وطبرق، والمرج، وساحل الجبل، وإمساعد، والقطرون، والشرقية، وتراغن، والجفرة».

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