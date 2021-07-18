إعادة فتح منظومة تسجيل الناخبين في 40 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 01:35 مساء
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إعادة فتح منظومة تسجيل الناخبين في 40 بلدية.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم، أسماء البلديات التي فُتح باب التسجيل فيها، وهى «عين زارة وأبوسليم وجنزور والخمس، ومسلاتة، قصر بن غشير، وبلدية السائح، وأسبيعة، والأصابعة، وصرمان، وظاهر الجبل، وشحات، وترهونة، وتازربو، وبئير الأشهب، وأم الرزم، والقبة، والبريقة، وتوكرة، ومرادة، ودرنة».

كما ضمت البلديات هراوة، والأبرق، وخليج السدرة، ويفرن، وسرت، والشقيقة، والزنتان، والقيقب، وجردس العبيد، وسلوق، وقمينس، وطبرق، والمرج، وساحل الجبل، وإمساعد، والقطرون، والشرقية، وتراغن، والجفرة.

ولفت البيان إلى أن التسجيل يتم من خلال إرسال رسالة نصية إلى 11711 تحتوي على الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي.

 - «دعم المسار الديمقراطي» محور مباحثات السايح ووفد مكونات الجنوب

والخميس الماضي، بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع وفد من مكونات الجنوب، «سبل دعم المسار الديمقراطي، وتعزيز الشمولية في الانتخابات لتجاوز هذه المرحلة وفق آليات تضمن المشاركة في الاستحقاقات المقبلة».

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