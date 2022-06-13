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«بايرن ميونيخ» يتعاقد مع نجم «أياكس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 07:47 مساء
«بايرن ميونيخ» يتعاقد مع نجم «أياكس»
لاعب الوسط الهولندي ريان خرافنبرخ، ينضم إلى صفوف «بايرن ميونيخ». (الإنترنت)
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أعلن «بايرن ميونيخ» بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي ريان خرافنبرخ (20 عامًا) من «أياكس أمستردام في عقد مدته خمس سنوات.

وقال خرافنبرخ، وفقًا لـ«رويترز»: «عندما جاء العرض من بايرن ميونيخ، لم أفكر كثيرًا في الأمر. بايرن أحد أكبر الأندية في العالم. يريد اللاعبون من جميع أنحاء العالم اللعب لهذا النادي».

وأوضح: «أنا قادم إلى ميونيخ للفوز بعديد الألقاب، وبايرن معتاد على الفوز بالبطولات. كل شيء ممكن مع هذا النادي، بما في ذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا. العمل الجماعي في هذا الفريق قوي للغاية، وهو ما أحبه».

خريج أكاديمية «أياكس»
وشارك خرافنبرخ، خريج أكاديمية أياكس، لأول مرة مع الفريق الأول في موسم 2018-19 وخاض 103 مباريات في كافة المسابقات وسجل 12 هدفًا. كما فاز بثلاثة ألقاب للدوري الهولندي ولقبين للكأس مع «أياكس»، وخاض عشر مباريات مع المنتخب الوطني.

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وفاز «بايرن» بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي الموسم الماضي.

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