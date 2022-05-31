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رسميا.. توليسيو يرحل عن بايرن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 12:54 صباحا
رسميا.. توليسيو يرحل عن بايرن
توليسيو . (الإنترنت)
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كشف بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن الفرنسي كورنتين توليسيو، سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن، أوليفر كان، في بيان في موقع النادي الرسمي، وفقا لـ«فرانس برس»: «لمدة خمسة أعوام كان كورنتين توليسيو عضوا من فريقنا الذي صنع التاريخ عندما نال ستة ألقاب في 2020.. نود توجيه الشكر على جهوده والتزامه وحماسه، ونتمنى له التوفيق في المستقبل».

وانضم توليسيو إلى بايرن في 2017 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، ونال 5 ألقاب في الدوري بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 2020. وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع بايرن هذا الموسم ولم يتوصل لاتفاق للتجديد.

118 مباراة مع بايرن
وشارك اللاعب البالغ عمره 27 عاما في 118 مباراة مع بايرن بجميع المسابقات وأحرز 21 هدفا.

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وكان موسم 2017-2018 هو الأفضل للاعب الفرنسي مع بايرن حيث شارك في 44 مباراة بجميع المسابقات وأحرز عشرة أهداف وصنع ثمانية أهداف.

وتأثرت مسيرة توليسيو مع بايرن بالعديد من الإصابات، ولم يشارك سوى في ست مباريات في موسم 2018-2019.

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