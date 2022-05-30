ليفاندوفسكي: قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت

القاهرة - بوابة الوسط

أكد هداف بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أن مشواره مع فريقه انتهى.

يأتي هذا وسط أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات المهاجم البولندي، والهداف الأول للبايرن ليفاندوفسكي، بحسب «فرانس برس».

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وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاما) في مؤتمر صحفي لمنتخب بلاده، اليوم الإثنين، وقال «قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت».

وأضاف «لا أستطيع تصور تعاون جديد في المستقبل، آمل ألا يحتفظ النادي بخدماتي بمجرد أنه يستطيع ذلك، أعتقد بأن الانتقال هو أفضل الحلول لجميع الأطراف».

روبرت ليفاندوفسكي. (إنترنت)