مباركة مبابي تدفع سان جيرمان للدخول على صفقة ماني بقوة.. والسنغالي يرجح كفة البايرن

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير إخبارية ألمانية، أن المهاجم السنغالي ساديو ماني، والذي تبحث إدارة بايرن ميونخ عن التعاقد معه، تلقى عرضا من قبل باريس سان جيرمان للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.

قالت جريدة «بيلد» الألمانية: «النادي الباريسي قدم عرضا أكبر قيمة من الـ20 مليون يورو التي عرضها النادي البافاري على ماني»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

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وبحسب المصدر، فإن نادي ليفربول مستعد للتفاوض على بيع ماني بدءا من 35 مليون يورو، كما كشفت «بيلد» عن إعطاء النجم الفرنسي كيليان مبابي، الضوء الأخضر لناديه من أجل ضم ساديو ماني من ليفربول.

وانضم ماني 30 عاما لصفوف ليفربول في صيف 2016 قادما من ساوثهامبتون، وسينتهي عقده مع «الريدز» في 30 يونيو 2023.

وتشير الجريدة إلى أن المهاجم الدولي المتوج مع بلاده أخيرا بلقب أمم أفريقيا، والتي قادها لمونديال قطر 2022، يفضل رغم ذلك الانتقال إلى بايرن، حيث يمكن أن يصبح نجم الفريق حال الرحيل المحتمل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، بينما سيعاني في «بي إس جي» المكتظ بالنجوم أمثال كيليان مبابي، وليونيل ميسي، ونيمار.