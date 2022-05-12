Atwasat

ساديو ماني يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 03:56 مساء
ساديو ماني يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة
السنغالي ساديو ماني. (الإنترنت)
alwasat radio

كشف السنغالي ساديو ماني، نجم هجوم فريق ليفربول، حقيقة الشائعات التي تحدثت عن رحيله عن ليفربول في ظل اهتمام بايرن ميونخ وبرشلونة بضمه، خلال الفترة المقبلة.

وقاد ماني فريق الريدز للفوز 2-1 على أستون فيلا يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز، ومواصلة الضغط على مانشستر سيتي صاحب نفس الرصيد في صراع المنافسة على اللقب.

- كيف يتعامل ليفربول مع ضغط المنافسة على «الرباعية»؟​
- (فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
- بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال ماني، وفقًا لـ«رويترز» إنه سعيد في ليفربول، ويحاول الاستمتاع بكل لحظة وسط تكهنات تربط المهاجم الدولي السنغالي باحتمال الانتقال مستقبلا إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة، حيث ينتهي عقد اللاعب البالغ عمره 30 عاما في نهاية الموسم المقبل.

تزداد سعادتي بألقاب ليفربول
وردًا على سؤال من شبكة سكاي سبورتس، عما إذا كان يشعر بالسعادة في ليفربول أجاب ماني: «بالطبع نعم وتزداد سعادتي عندما يفوز النادي بألقاب.. أحاول الاستمتاع بكل لحظة لي في النادي وأسعى للتسجيل وصناعة الأهداف لزملائي.. ما يعجبني أكثر روح الفريق.. هذه المجموعة تجعل الحياة سهلة بالنسبة لي ولذلك السعادة لا تسعني».

وبوسع ليفربول بطل كأس الرابطة، والذي تأهل أيضا لنهائي دوري الأبطال، الفوز بثاني ألقابه هذا الموسم عندما يتقابل مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

ماني يحظى بأهمية كبيرة لكلوب
وتأمين مستقبل ماني في النادي يحظى بأهمية كبيرة للمدرب يورجن كلوب الذي قاد ليفربول لحصد ألقاب في الدوري الممتاز ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية. ويتساوى ليفربول في النقاط مع سيتي الذي سيلتقي مع ولفرهامبتون واندرارز في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعب فريق الوحدة السابق ينتقد رئيس اتحاد الكرة بسبب «سداسي التتويج»

لاعب فريق الوحدة السابق ينتقد رئيس اتحاد الكرة بسبب «سداسي التتويج»
إدريس بن الطيب في أمسية شعرية بمنتدى أصدقاء المسرح

إدريس بن الطيب في أمسية شعرية بمنتدى أصدقاء المسرح
حفل معايدة للأدباء والفنانين ببيت إسكندر

حفل معايدة للأدباء والفنانين ببيت إسكندر
تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية (فيديو وصور)

تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية (فيديو وصور)
مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر

مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر
زعيم كوريا الشمالية يأمر بإغلاق عام في البلاد بعد تسجيل أول إصابة بـ«كورونا»

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإغلاق عام في البلاد بعد تسجيل أول إصابة بـ«كورونا»
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
الدوري الممتاز: الاتحاد المصراتي يسهم في هبوط الشط.. والمحلة ينعش آماله في البقاء

الدوري الممتاز: الاتحاد المصراتي يسهم في هبوط الشط.. والمحلة ينعش آماله في ...
قناة «الوسط» تذيع مقابلة مع نورلاند مساء الخميس

قناة «الوسط» تذيع مقابلة مع نورلاند مساء الخميس
مبعوث لجنة الاتحاد الأفريقي يبلغ رسالة إلى غوتيريس حول ليبيا

مبعوث لجنة الاتحاد الأفريقي يبلغ رسالة إلى غوتيريس حول ليبيا
تراجع مبيعات السيارات في روسيا بنسبة 78.5% في أبريل على أساس سنوي

تراجع مبيعات السيارات في روسيا بنسبة 78.5% في أبريل على أساس سنوي
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة

«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة

كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز
الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس «يويفا» يعلق على أحداث العنف في «ويمبلي»
رئيس «يويفا» يعلق على أحداث العنف في «ويمبلي»
رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
«يويفا» يسمح لروسيا بحضور جمعيته العمومية
«يويفا» يسمح لروسيا بحضور جمعيته العمومية
بعد سقوطه المرعب.. «برشلونة» يكشف آخر تطورات مدافعه أراوخو
بعد سقوطه المرعب.. «برشلونة» يكشف آخر تطورات مدافعه أراوخو
طبيب «الأهلي» المصري يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدافعه المغربي
طبيب «الأهلي» المصري يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدافعه المغربي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ......
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ......
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: ......
المزيد
ساديو ماني يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة
ساديو ماني يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى بايرن ميونيخ أو ......
جيسوس يعود إلى تشكيلة البرازيل لوديتي آسيا
جيسوس يعود إلى تشكيلة البرازيل لوديتي آسيا...
إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا للمرة الثامنة في تاريخه
إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا للمرة الثامنة في تاريخه...
طبيب «الأهلي» المصري يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدافعه المغربي
طبيب «الأهلي» المصري يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدافعه ......
بعد سقوطه المرعب.. «برشلونة» يكشف آخر تطورات مدافعه أراوخو
بعد سقوطه المرعب.. «برشلونة» يكشف آخر تطورات مدافعه أراوخو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط