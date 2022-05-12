ساديو ماني يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف السنغالي ساديو ماني، نجم هجوم فريق ليفربول، حقيقة الشائعات التي تحدثت عن رحيله عن ليفربول في ظل اهتمام بايرن ميونخ وبرشلونة بضمه، خلال الفترة المقبلة.

وقاد ماني فريق الريدز للفوز 2-1 على أستون فيلا يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز، ومواصلة الضغط على مانشستر سيتي صاحب نفس الرصيد في صراع المنافسة على اللقب.

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وقال ماني، وفقًا لـ«رويترز» إنه سعيد في ليفربول، ويحاول الاستمتاع بكل لحظة وسط تكهنات تربط المهاجم الدولي السنغالي باحتمال الانتقال مستقبلا إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة، حيث ينتهي عقد اللاعب البالغ عمره 30 عاما في نهاية الموسم المقبل.

تزداد سعادتي بألقاب ليفربول

وردًا على سؤال من شبكة سكاي سبورتس، عما إذا كان يشعر بالسعادة في ليفربول أجاب ماني: «بالطبع نعم وتزداد سعادتي عندما يفوز النادي بألقاب.. أحاول الاستمتاع بكل لحظة لي في النادي وأسعى للتسجيل وصناعة الأهداف لزملائي.. ما يعجبني أكثر روح الفريق.. هذه المجموعة تجعل الحياة سهلة بالنسبة لي ولذلك السعادة لا تسعني».

وبوسع ليفربول بطل كأس الرابطة، والذي تأهل أيضا لنهائي دوري الأبطال، الفوز بثاني ألقابه هذا الموسم عندما يتقابل مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.