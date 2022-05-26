Atwasat

اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 09:06 مساء
اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله
نجم فريق «ليفربول» الإنجليزي، الدولي السنغالي ساديو ماني. (الإنترنت)
alwasat radio

أثار نجم فريق «ليفربول» الإنجليزي، الدولي السنغالي ساديو ماني، الشكوك حول مستقبله مع فريقه، بعدما كشف أنه سيحسم عما إذا كان سيبقى في النادي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أم لا.

وربطت تقارير صحفية، نجم منتخب السنغال، الذي ينتهي عقده مع «ليفربول» في يونيو 2023، بالرحيل إلى «بايرن ميونيخ» الألماني، أو فريق «ريال مدريد» الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وقالت جريدة «بيلد» اليوم الخميس، وفقًا لـ«كورة» إن ممثلي اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، التقوا مسؤولي النادي الألماني في مايوركا، لمناقشة صفقة محتملة.

ويدخل ماني العام الأخير من عقده في «آنفيلد»، وقد ارتبط بالانتقال إلى ألمانيا بعد 6 سنوات خاضها في صفوف النادي الإنجليزي.

الحصول على لقب ثالث هذا الموسم
وبعد فشل «ليفربول» في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، يتطلع ماني لمساعدة الفريق الأحمر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه يوم السبت المقبل.

- رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
- (فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
- بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيكون «ليفربول» بحاجة للفوز على «ريال مدريد» الإسباني في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب (دو فرانس) في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل الحصول على ثالث لقب في مسيرته خلال الموسم الحالي، عقب فوزه بكأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق.

وستكون مواجهة «ريال مدريد» و«ليفربول» تكرارًا للقائهما في نهائي نسخة دوري الأبطال العام 2018، الذي حسمه الفريق الملكي لصالحه بالفوز 3-1 في العاصمة الأوكرانية، كييف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى

«روما» يتوج بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنتخب السعودي يعلن قائمة فريقه لمعسكر إسبانيا الإعدادي لكأس العالم 2022
المنتخب السعودي يعلن قائمة فريقه لمعسكر إسبانيا الإعدادي لكأس ...
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس
مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»
مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري ...
«مانشستر يونايتد» يواجه «أتلتيكو مدريد» في يوليو
«مانشستر يونايتد» يواجه «أتلتيكو مدريد» في يوليو
محمد صلاح يهنئ روما بعد تحقيق لقبه التاريخي
محمد صلاح يهنئ روما بعد تحقيق لقبه التاريخي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى ......
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس...
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل...
المزيد
اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله
اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك ......
ميدفيديف يبلغ الدور الثالث في فرنسا المفتوحة للتنس
ميدفيديف يبلغ الدور الثالث في فرنسا المفتوحة للتنس...
بسبب مبابي.. الدوري الفرنسي يرد على «التشهير المهين» من قبل الرابطة الإسبانية
بسبب مبابي.. الدوري الفرنسي يرد على «التشهير المهين» من قبل ......
محمد صلاح يهنئ روما بعد تحقيق لقبه التاريخي
محمد صلاح يهنئ روما بعد تحقيق لقبه التاريخي...
«مانشستر يونايتد» يواجه «أتلتيكو مدريد» في يوليو
«مانشستر يونايتد» يواجه «أتلتيكو مدريد» في يوليو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط