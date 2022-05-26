اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط

أثار نجم فريق «ليفربول» الإنجليزي، الدولي السنغالي ساديو ماني، الشكوك حول مستقبله مع فريقه، بعدما كشف أنه سيحسم عما إذا كان سيبقى في النادي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أم لا.

وربطت تقارير صحفية، نجم منتخب السنغال، الذي ينتهي عقده مع «ليفربول» في يونيو 2023، بالرحيل إلى «بايرن ميونيخ» الألماني، أو فريق «ريال مدريد» الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وقالت جريدة «بيلد» اليوم الخميس، وفقًا لـ«كورة» إن ممثلي اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، التقوا مسؤولي النادي الألماني في مايوركا، لمناقشة صفقة محتملة.

ويدخل ماني العام الأخير من عقده في «آنفيلد»، وقد ارتبط بالانتقال إلى ألمانيا بعد 6 سنوات خاضها في صفوف النادي الإنجليزي.

الحصول على لقب ثالث هذا الموسم

وبعد فشل «ليفربول» في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، يتطلع ماني لمساعدة الفريق الأحمر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه يوم السبت المقبل.

- رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

- (فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

- بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيكون «ليفربول» بحاجة للفوز على «ريال مدريد» الإسباني في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب (دو فرانس) في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل الحصول على ثالث لقب في مسيرته خلال الموسم الحالي، عقب فوزه بكأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق.

وستكون مواجهة «ريال مدريد» و«ليفربول» تكرارًا للقائهما في نهائي نسخة دوري الأبطال العام 2018، الذي حسمه الفريق الملكي لصالحه بالفوز 3-1 في العاصمة الأوكرانية، كييف.