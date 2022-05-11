رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حكم مباراة «ليفربول» الإنجليزي، أمام نظيره «ريال مدريد» الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار الاتحاد الأوروبي، عبر بيان رسمي وفقًا لـ«بي إن سبورت» إلى أن الحكم الفرنسي كليمان توربان، ابن الـ39 عامًا، هو من سيقود اللقاء الذي سيقام يوم 28 مايو الجاري في بلاده.

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ويعاون توربان الثنائي نيكولاس دانوس وسيريل جرينجوري. وسيكون الحكم الرابع ببينوا باستيان. وعلى تقنية الفيديو سيتواجد جيروم بريسارد ويعاونه ويلي ديلاجود وفيليبو ميلو وماسيمليانو إيراتي.