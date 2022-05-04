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(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 11:36 مساء
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد الإسباني يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
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فاز فريق ريال مدريد الإسباني، على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل مانشستر سيتي هدفه في الدقيقة (73) عن طريق رياض محرز، بعد تمريرة رائعة من بيرناردو سيلفا إلى محرز المتمركز يمين منطقة الجزاء، وسدد الأخير كرة قوية بباطن القدم اليسرى سكنت يسار كورتوا.

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وأدرك ريال مديد هدف التعادل في الدقيقة (90) عن طريق رودريجو سيلفا، بعج كرة عرضية من جهة اليمين مهدها كريم بنزيما بشكل رائع قابلها سيلفا بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وسجل رودريجو سيلفا الهدف الثاني للفريال ليتقدم على السيتي في الدقيقة (90+2)، وجاء الهدف بعد كرة عرضية من دانييل كاربخال من جهة اليمين قابلها سيلفا برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى. واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية بهذه النتيجة (2-1)، حيث تعادل الفريقين بعد التعادل بالنتيجة النهائية (5-5).

بنزيما يعزز النتيجة
وعزز النجم الفرنسي كريم بنزيما، النتيجة لريال مدريد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (95) من عمر الشوط الثالث، من من علامة الجزاء، نفذها بنزيما بشكل رائع عن طريق تسديدة سكنت أقصى يسار المرمى.

ريال مدريد vs ليفربول
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة (4-3) على ملعب الاتحاد، ليتأهل الريال بمجموع المباراتين (6-5)، ليضرب موعدا مع نظيره ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا (2021-2022) في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري.

ريال مدريد الإسباني يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
ريال مدريد الإسباني يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
ريال مدريد الإسباني يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
ريال مدريد الإسباني يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
ريال مدريد الإسباني يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
ريال مدريد الإسباني يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
ريال مدريد الإسباني يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
ريال مدريد الإسباني يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
ريال مدريد الإسباني يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
ريال مدريد الإسباني يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
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