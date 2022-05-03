بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق ليفربول الإنجليزي، في تحقيق الفوز على نظيره فياريال الإسباني، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب «لا سيراميكا» معقل الغواصات الصفراء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

سجل فياريال الهدف الأول سريعًا في الدقيقة (3)، عن طريق بولاي ديا، بعدما تابع إيتيان كابوي كرة مرسلة من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء، قابلها بتمريرة مباشرة من على القائم الثاني لبولاي ديا المتواجد أمام المرمى وسدد الأخير الكرة في الشباك بسهولة.

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وفي الدقيقة (41)، سجل فياريال الهدف الثاني عن طريق فرانسيس كوكلين، بعدما استلم إيتيان كابوي الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، ثم أرسل تمريرة عرضية حولها كوكلين برأسية قوية مرت على يمين الحارس أليسون داخل الشباك.

وعاد فريق ليفربول لأجواء المباراة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة (62) عن طريق فابينيو، بعدما مرر محمد صلاح الكرة لفابينيو داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، ثم سدد الأخير كرة قوية مرت من بين قدمي الحارس رولي وتمر داخل الشباك.

وأدرك الليفر التعادل في الدقيقة (67) عن طريق لويز دياز، بعد تمريرة عرضية من ترينت أرنولد من جهة اليمين، حولها لويز دياز الخالي من الرقابة برأسية قوية مرت من بين قدمي الحارس رولي داخل الشباك.

الليفر يقلب الطاولة

وقلب ليفربول النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (74) عن طريق ساديو ماني، بعدما أرسل نابي كيتا تمريرة طولية من منتصف الملعب انفرد على أثرها ماني بالحارس وخرج الحارس جيرونيمو رولي في محاولة لقطع الكرة، ولكن راوغه ماني بمهارة ثم راوغ أحد المدافعين وسدد الكرة في الشباك بسهولة.

بهذه النتيجة تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (5-2) بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين (2-0) على ملعب آنفيلد في إنجلترا. ليضرب موعدًا مع الفائز من موقعة ريال مدريد ومانشستر سيتي التي تقام غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويعد هذا هو النهائي الأوروبي العاشر للريدز في تاريخه ليصبح رابع أكثر فريق يصل إلى نهائي بطولة أوروبية بعد ريال مدريد (16)، بايرن ميونخ (11)، ميلان (11).

ليفربول الإنجليزي يفوز على فياريال الإسباني (3-2) على ملعب «لا سيراميكا» اليوم الثلاثاء ويتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا. (الإنترنت)

ليفربول الإنجليزي يفوز على فياريال الإسباني (3-2) على ملعب «لا سيراميكا» اليوم الثلاثاء ويتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا. (الإنترنت)

ليفربول الإنجليزي يفوز على فياريال الإسباني (3-2) على ملعب «لا سيراميكا» اليوم الثلاثاء ويتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا. (الإنترنت)

ليفربول الإنجليزي يفوز على فياريال الإسباني (3-2) على ملعب «لا سيراميكا» اليوم الثلاثاء ويتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا. (الإنترنت)

ليفربول الإنجليزي يفوز على فياريال الإسباني (3-2) على ملعب «لا سيراميكا» اليوم الثلاثاء ويتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا. (الإنترنت)