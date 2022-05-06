«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الثامن إيابا، للمجموعة الثانية، من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وستكون مباريات هذا الأسبوع على النحو التالي:

السبت 14 مايو: أبو سليم يلتقي السويحلي على أرضية ملعب الزاوية.

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الأحد 15 مايو: المدينة يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب أبوسليم، والأولمبي يلتقي الاتحاد بملعب الزاوية.

الإثنين 16 مايو: الشط يلتقي المحلة على أرضية الزاوية.

وقد أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مباراة الأهلي طرابلس والخمس.