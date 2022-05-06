«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز...

أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الثامن إيابا، للمجموعة الثانية، من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وستكون مباريات هذا الأسبوع على النحو التالي:
السبت 14 مايو: أبو سليم يلتقي السويحلي على أرضية ملعب الزاوية.
- «المسابقات» تصدر جدول الأسبوع السابع إيابا بالدوري الممتاز
- «المسابقات» تصدر عقوبة ضد الاتحاد بعد مباراة المحلة
- الاتحاد يواجه الخمس في مباراة مؤجلة بالدوري الليبي
- تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي
الأحد 15 مايو: المدينة يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب أبوسليم، والأولمبي يلتقي الاتحاد بملعب الزاوية.
الإثنين 16 مايو: الشط يلتقي المحلة على أرضية الزاوية.
وقد أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مباراة الأهلي طرابلس والخمس.
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