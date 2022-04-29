الاتحاد يعزز صدارته.. والأهلي طرابلس يسقط في فخ التعادل بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيمت ليلة الخميس، مباراتان من المباريات المؤجلة من الأسبوع الرابع إيابا، لفرق المجموعة الثانية من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بالموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وعزز فريق الاتحاد صدارته للمجموعة الثانية من الدوري، بعد فوزه على جاره المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أبوسليم.

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وتقدم الاتحاد بهدف مبكر للمحترف التونسي نبيل المقني في الدقيقة (5)، ثم أضاف مواطنه غازي العيادي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقه (82). وقلص المحلة النتيجة بهدف عكسي لمحمد خليل لاعب الاتحاد في شباك فريقه عند الدقيقة (83).



وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، هو حاليا بهذه النتيجة تأهل إلى الدور السداسي رسميا، وتوقف رصيد المحلة عند 14 نقطة في المركز الثامن، وما يزال مهددا بالهبوط للدرجة الأدنى، حيث يتواجد حاليا ثلاثة فرق مهددة بالهبوط وهي الشط والخمس والمحلة في المجموعة الثانية.

الاتحاد المصراتي × الأهلي طرابلس

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الاتحاد المصراتي وضيفه الأهلي طرابلس، على ملعب مصراتة.

وتقدم أصحاب الأرض الاتحاد المصراتي، بهدف الإيفواري بيري سينالي من علامة الجزاء في الدقيقه (45+3). ونجح الأهلي طرابلس في التعديل بهدف المغربي محمد الفقية من ضربة جزاء في الدقيقة (54).

بهذه النتيجة رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 24 نقطة في الترتيب الثاني، بينما زاد الاتحاد المصراتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع وأبقى على آماله في التأهل للسداسي.

وبعد انتهاء مباريات اليوم، وصلت أهداف المسابقة حتى الآن إلى 336 هدفًا. جاءات أهداف المجموعة الأولى 205 أهداف، والمجموعة الثانية 131 هدفا.