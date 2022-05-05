الاتحاد يواجه الخمس في مباراة مؤجلة بالدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد ملعب الخمس، غدا الجمعة مباراة مؤجلة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، تجمع بين فريقي الاتحاد متصدر المجموعة الثانية برصيد 31 نقطة، من 13 مباراة، أمام نظيره الخمس في الترتيب التاسع برصيد 12 نقطة من 14 مباراة.

وتقام مباريات المجموعة الثانية يوم الإثنين 9 مايو، بين المحلة أمام الأولمبي على ملعب أبوسليم. والثلاثاء الاتحاد المصراتي يستضيف الشط، والاتحاد يلتقى المدينة على ملعب أبوسليم. والأربعاء المحلة يلتقي الخمس على ملعب أبوسليم.

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