بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي × الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «مصراتة» مواجهة بين فريق «الاتحاد المصراتي» مع نظيره «الأهلي طرابلس»، المؤجلة من إياب الأسبوع الرابع، ضمن منافسات المجموع الثانية، لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويقود المباراة حكم الوسط الدولي مفتاح العلمي، والمساعدان وليد أبوحرارة ومحمد حسن، والحكم الرابع عبدالسلام عوينة.

جانب من تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)