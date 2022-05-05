تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

علمت «بوابة الوسط»، عن تنظيم تجمع للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في مدينة بنغازي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية (كان وشان).

ويبدأ المنتخب الوطني تدريباته خلال التجمع يوم 15 من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب شهداء بنينا، بقيادة المدرب الفرنسي الجديد كورينتين مارتينز.

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ومن المقرر أن يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان الرسمي لقائمة المنتخب، وذلك استعدادا لأول مباريات المنتخب أمام منتخب بوتسوانا في ملعب شهداء بنينا ببنغازي في يوم 3 يونيو المقبل، ضمن تصفيات الـ«كان» لنهائيات 2023 بساحل العاج، ومباراة غينيا الاستوائية في غينيا.

المنتخب يواجه بوتسوانا

يقص المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مبارياته ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان 2023» التي ستقام نهائياتها بملاعب ساحل العاج، باستقباله منتخب بوتسوانا بملعب «شهداء بنينا» الدولي بنغازي، لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة ضمن الجولة الافتتاحية الأولى، ثم سيتحول في الجولة الثانية لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، بينما سيواجه المنتخب التونسي في رادس في الجولة الثالثة.

ووُضعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا «كوت ديفوار 2023»، التي أُقيمت في الـ19 من شهر أبريل الجاري في جوهانسبورغ، المنتخب الليبي، في المجموعة العاشرة صحبة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.