«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع السابع إيابا بالدوري الممتاز...

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع السابع إيابا للمجموعة الثانية، بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).
وستكون مباريات هذا الاسبوع على النحو التالي:
الإثنين 9 مايو: أبوسليم يلتقي الأولمبي على أرضية ملعب أبوسليم.
الثلاثاء 10 مايو: الاتحاد المصراتي يلتقي الشط بملعب مصراتة، والاتحاد يلتقي المدينة بملعب أبوسليم.
- «المسابقات» تصدر عقوبة ضد الاتحاد بعد مباراة المحلة
- الاتحاد يواجه الخمس في مباراة مؤجلة بالدوري الليبي
- تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي
الأربعاء 11 مايو: المحلة يلتقي الخمس على أرضية ملعب أبوسليم.
وأجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مباراة الأهلي طرابلس أمام نظيره السويحلي.
تعليقات