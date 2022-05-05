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«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع السابع إيابا بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 05 مايو 2022, 07:48 مساء
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع السابع إيابا بالدوري الممتاز
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (الإنترنت)
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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع السابع إيابا للمجموعة الثانية، بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وستكون مباريات هذا الاسبوع على النحو التالي:
الإثنين 9 مايو: أبوسليم يلتقي الأولمبي على أرضية ملعب أبوسليم.

الثلاثاء 10 مايو: الاتحاد المصراتي  يلتقي الشط بملعب مصراتة، والاتحاد يلتقي المدينة بملعب أبوسليم.

- «المسابقات» تصدر عقوبة ضد الاتحاد بعد مباراة المحلة
- الاتحاد يواجه الخمس في مباراة مؤجلة بالدوري الليبي
- تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي

الأربعاء 11 مايو: المحلة يلتقي الخمس على أرضية ملعب أبوسليم.

وأجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مباراة الأهلي طرابلس أمام نظيره السويحلي.

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