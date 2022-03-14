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كشف موعد وحكم مواجهة «الأهلي طرابلس» ضد «بيراميدز» في «الكونفيدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 09:10 مساء
كشف موعد وحكم مواجهة «الأهلي طرابلس» ضد «بيراميدز» في «الكونفيدرالية»
فرحة لاعبي الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي بالنادي)
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تلقى نادي «بيراميدز» المصري، إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مواجهة «الأهلي طرابلس»، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية» الأفريقية.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد اللقاء، ليكون مساء يوم الأحد، 20 مارس الجاري، على ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي.

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حكم المباراة
ويدير المباراة طاقم تحكيم من النيجر، بقيادة الحكم محمد علي موسى، ويعاونه الثنائي محمد يحيى جادو وعبد العزيز ياكوبو، فيما سيكون براهيمو سادو علي حكمًا رابعًا.

ويراقب المباراة، سانوسي محمد من نيجيريا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونغ من غانا، وموسى باللا المنسق الأمني من جامبيا، والدكتور عصام عبد الله، المشرف على إجراءات فيروس «كورونا» من ليبيا.

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